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Трамп считает, что согласование возможной сделки с Ираном идет хорошо

Президент США отметил, что Вашингтон победит тем или иным образом.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что согласование возможной сделки с Ираном движется хорошо. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Что касается Ирана, то вы узнаете, в чем заключается сделка. Но основная ее часть сводится к тому, что у них не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт немедленно», — заявил американский лидер.

«Я думаю, что дела идут очень хорошо, но мы посмотрим. Мы победим тем или иным образом. Мы добьемся победы либо на бумаге, либо военным путем», — заявил он.

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