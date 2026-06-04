Эксперт Ван: миру нужны новые формы диалога

«Автократия против демократии, такого рода борьба, — это уже устаревший нарратив», — сказал эксперт. Он добавил, что перед человечеством стоят глобальные угрозы, такие как риск возникновения пандемии или климатические изменения, и для противостояния этим вызовам странам нужно работать сообща, отбросив разногласия, в том числе идеологические.