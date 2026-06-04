Эксперт Ван: миру нужны новые формы диалога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Человечеству на фоне глобальных угроз нужно искать общие нарративы, а не пользоваться устаревшими формами «автократий» и «демократий». Такое мнение выразил президент независимой аналитической организации Центр Китая и глобализации Ван Хуэйяо в ходе дискуссии клуба Валдай на Петербургском международном экономическом форуме.
«Автократия против демократии, такого рода борьба, — это уже устаревший нарратив», — сказал эксперт. Он добавил, что перед человечеством стоят глобальные угрозы, такие как риск возникновения пандемии или климатические изменения, и для противостояния этим вызовам странам нужно работать сообща, отбросив разногласия, в том числе идеологические.
По мнению эксперта, «нужен общий нарратив для всех стран, для всего человечества», который объединит все государства, а для этого необходимо искать общее, а не различное.
Схожую точку зрения высказал на сессии член парламента Индии Суджит Кумар, вспомнив древнюю индийскую мудрость, согласно которой «весь мир — это одна семья». Представитель Индии выразил сожаление, что, не осознавая этого, некоторые страны пытаются «демонстрировать и использовать свою мощь, притесняя других».
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.