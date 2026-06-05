Алексей Миранчук рассказал, что не планирует посещать много матчей ЧМ‑2026

Полузащитник сборной России и клуба MLS «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук раскрыл, планирует ли он посещать матчи чемпионата мира 2026 года.
«Честно, не планировал. Но, может, заеду на какую‑то игру в Атланте. После группового этапа там будет один из матчей плей‑офф. Вот на него, может, схожу», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России не принимает участия в турнире по решению ФИФА.
Ранее сообщалось, что в отношении ФИФА начато расследование по делу о продаже билетов на ЧМ-2026.