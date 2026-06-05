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Алексей Миранчук рассказал, что не планирует посещать много матчей ЧМ‑2026

Полузащитник сборной России и клуба MLS «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук раскрыл, планирует ли он посещать матчи чемпионата мира 2026 года.

Полузащитник сборной России и клуба MLS «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук раскрыл, планирует ли он посещать матчи чемпионата мира 2026 года.

«Честно, не планировал. Но, может, заеду на какую‑то игру в Атланте. После группового этапа там будет один из матчей плей‑офф. Вот на него, может, схожу», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что сборная России не принимает участия в турнире по решению ФИФА.

Ранее сообщалось, что в отношении ФИФА начато расследование по делу о продаже билетов на ЧМ-2026.

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