Молдавия готовит списки артистов из России, которым запретят выступать в стране

«Этот процесс начался около двух месяцев назад, понимаю, что он запоздал, надо было начать еще в 2022 году. Список артистов создается. Если артист не получит рекомендацию, то он не сможет въехать в страну, поскольку одобрение выдает в том числе Служба информации и безопасности», — сказал министр, отметив, что ранее поступили около 50 запросов на концерты российских артистов, из них более половине отказали.