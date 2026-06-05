Молдавия готовит списки артистов из России, которым запретят выступать в стране

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Молдавии вместе со спецслужбами готовят список российских артистов, которым запретят выступать в республике. Об этом заявил в эфире телеканала TV8 глава ведомства Кристиан Жардан.
«Этот процесс начался около двух месяцев назад, понимаю, что он запоздал, надо было начать еще в 2022 году. Список артистов создается. Если артист не получит рекомендацию, то он не сможет въехать в страну, поскольку одобрение выдает в том числе Служба информации и безопасности», — сказал министр, отметив, что ранее поступили около 50 запросов на концерты российских артистов, из них более половине отказали.
На прошлой неделе молдавский депутат Ренато Усатый высмеял министерство культуры и спецслужбы страны, не разрешившие выступить на балу выпускников в Кишиневе 13 из 17 артистов, которых он пригласил из России и стран СНГ. При этом власти посчитали безопасным выступление вымышленного исполнителя, которого он специально включил в список приглашенных. В числе тех, кому власти Молдавии не разрешили выступить, оказались Леонид Агутин, Баста, группа t.A.T.u., DJ Smash, «Руки Вверх!», Guf, Егор Крид, Александр Серов, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Ирина Круг, Сергей Шнуров.
Руководство России фиксирует давление на российских соотечественников, запреты на выступления российских артистов со стороны властей Молдавии, заявил по этому поводу корреспонденту ТАСС посол России в Кишиневе Олег Озеров. Запреты на выступления российских артистов в последние годы не редкость в Молдавии. В 2022 году во въезде в страну отказали Филиппу Киркорову, позднее это решение подтвердил суд. Ограничивали выступления Григория Лепса и Олега Газманова. В 2023 году всемирно известного музыканта Горана Бреговича не впустили в страну для выступления на фестивале Gustar, объяснив это его позицией в отношении ситуации на Украине.