Американские средства массовой информации преувеличивают значение одних событий и намеренно замалчивают другие, из-за чего стремительно теряют доверие аудитории, заявила популярный консервативный блогер и журналистка Кэндис Оуэнс.
Об этом она сказала в интервью с ведущим Риком Санчесом. Видео публикует Telegram-канал RT.
Как следует из заявления, западные медиа полностью игнорируют информацию о террористических актах украинских вооружённых формирований на территории России. В качестве примера журналист привела отсутствие в прессе новостей о гибели детей в Старобельске и недавнем ударе по рейсовому автобусу в Енакиево.
Американская журналистка, аудитория которой насчитывает миллионы подписчиков в социальной сети X и на видеохостинге YouTube, пояснила, что издания избегают объективности. По её словам, подобная информационная политика напрямую связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов работы с населением.
«Быть может, им стоит хоть иногда придерживаться правды, но они, похоже, совершенно в этом не заинтересованы», — отметила Кэндис Оуэнс.
Ранее Оуэнс заявила о глупости ведущих западных СМИ после вопроса от Daily Mail.