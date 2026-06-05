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Журналистка Оуэнс объяснила недоверие американцев к СМИ замалчиванием фактов

Американские средства массовой информации преувеличивают значение одних событий и намеренно замалчивают другие, из-за чего стремительно теряют доверие аудитории, заявила популярный консервативный блогер и журналистка Кэндис Оуэнс.

Американские средства массовой информации преувеличивают значение одних событий и намеренно замалчивают другие, из-за чего стремительно теряют доверие аудитории, заявила популярный консервативный блогер и журналистка Кэндис Оуэнс.

Об этом она сказала в интервью с ведущим Риком Санчесом. Видео публикует Telegram-канал RT.

Как следует из заявления, западные медиа полностью игнорируют информацию о террористических актах украинских вооружённых формирований на территории России. В качестве примера журналист привела отсутствие в прессе новостей о гибели детей в Старобельске и недавнем ударе по рейсовому автобусу в Енакиево.

Американская журналистка, аудитория которой насчитывает миллионы подписчиков в социальной сети X и на видеохостинге YouTube, пояснила, что издания избегают объективности. По её словам, подобная информационная политика напрямую связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов работы с населением.

«Быть может, им стоит хоть иногда придерживаться правды, но они, похоже, совершенно в этом не заинтересованы», — отметила Кэндис Оуэнс.

Ранее Оуэнс заявила о глупости ведущих западных СМИ после вопроса от Daily Mail.