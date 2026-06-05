Как следует из заявления, западные медиа полностью игнорируют информацию о террористических актах украинских вооружённых формирований на территории России. В качестве примера журналист привела отсутствие в прессе новостей о гибели детей в Старобельске и недавнем ударе по рейсовому автобусу в Енакиево.