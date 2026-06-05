Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к кульминации. Сегодня состоится его центральное мероприятие — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
В начале ожидается большая речь главы российского государства. В своем выступлении Путин в первую очередь сделает акцент на вопросах экономики и экономических проблемах как внутрироссийских, так и общемировых, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Но поскольку «не существует очищенной экономики», то Путин в речи на ПМЭФ уделит внимание и политическим вопросам.
Далее выступят участвующие в пленарном заседании представители иностранных государств: Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Когда часть с выступлениями подойдет к концу, они вместе с российским лидером будут отвечать на вопросы по главным темам дня.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента всегда «привлекает большое внимание со стороны и политических кругов, и средств массовой информации», отмечал ранее на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.
Это мероприятие традиционно славится еще и фигурой модератора: обычно это знаменитые политологи, журналисты — российские или зарубежные. Кто будет модерировать сессию в этом году — пока неизвестно.
Иностранные гости.
После пленарного заседания ПМЭФ в президентском графике запланирована встреча с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. В ходе беседы будут обсуждаться итоги недавнего майского визита российского лидера в Пекин, а также перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.
Активная международная программа предваряла пленарную сессию ПМЭФ. Накануне Путин встретился с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце. Президенты по видеосвязи приняли участие в церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
В среду российский лидер провел в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан, которая прибыла в Россию с государственным визитом. После посещения Москвы президент Танзании также направилась в Северную столицу, чтобы принять участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Прощаясь с ней на крыльце Большого Кремлевского дворца, Путин пообещал встретиться на ПМЭФ: «See you (англ. “Увидимся”)».
Также на полях ПМЭФ у президента состоялась встреча с главами международных информационных агентств — ее много лет организует ТАСС.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы проходит фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.