Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

В среду российский лидер провел в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан, которая прибыла в Россию с государственным визитом. После посещения Москвы президент Танзании также направилась в Северную столицу, чтобы принять участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Прощаясь с ней на крыльце Большого Кремлевского дворца, Путин пообещал встретиться на ПМЭФ: «See you (англ. “Увидимся”)».