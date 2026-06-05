Здоровье экономики, выбор Армении, «Северный поток» и контакты с Западом. Заявления Путина

«Мне бы очень хотелось, чтобы когда-то в исторической перспективе и все эти технические стандарты, логистика и прочее-прочее-прочее, на огромное количество всяких, на первый взгляд, формальных, но очень важных для развития экономики моментов, чтобы они и у Евросоюза, и у ЕАЭС совпадали. И тогда это было бы реально большое, огромное экономическое пространство, как когда-то де Голль говорил, вот от Лиссабона до Урала, он говорил, но на самом деле до Владивостока».