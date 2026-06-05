САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российские власти борются за здоровье российской экономики, поэтому сознательно пошли на ее охлаждение, чтобы избежать роста инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
У России одна просьба к Армении — провести референдум по ЕС как можно скорее, заявил Путин.
Все обвинения Европы в адрес России остаются в формате highly likely (принцип «весьма вероятно» — прим. ТАСС), никаких подтверждений им нет, а для запуска оставшейся нитки «Северного потока» достаточно нажать кнопку, отметил президент. Решение о запуске нитки «Северного потока» — вопрос суверенитета ФРГ.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
Экономика РФ.
Слухи о крупных проблемах экономики России сильно преувеличены, «не надо выдавать желаемое за действительное». «Результат достигается» в экономике несмотря на споры о ключевой ставке.
Госдолг России составляет всего 15,6%, «это нам дает основания полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно».
Рост инфляции является основной проблемой в макроэкономике РФ, но Центральный банк принимает все необходимые меры: «Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей».
Российские власти борются за здоровье российской экономики, поэтому сознательно пошли на ее охлаждение, чтобы избежать гиперинфляции: «Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах. Мы боремся за здоровье российской экономики в целом».
Россия досрочно выполнила задачу по снижению числа людей, проживающих за чертой бедности, достигнув показателя в 6,7% в 2025 году: «Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году досрочно мы выполнили эту задачу, причем с превышением показателя — 6,7%».
Промышленное производство в РФ, реальные доходы и заработные платы россиян продолжают расти: «Продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28 с лишним процентов, в значительной степени благодаря росту реальной заработной платы свыше 25%».
Россия выполняет обязательства в социальной сфере перед своими гражданами, «индексируем пенсии, пособия, минимальны размер оплаты труда, пособия, поддерживающие семьи с детьми и т. д.».
Экономика России по паритету покупательной способности обогнала «все европейские страны и Японию тоже», заняв четвертое место в мире.
Энергетика и «Северные потоки».
Не «злобная Россия» перестала поставлять энергоносители в Европу, а европейские страны отказались покупать, надеясь, «что у нас все рухнет».
Запуск оставшейся нитки «Северного потока» возможен по нажатию кнопки, но нужно решение Берлина: «Достаточно, знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства федеративной республики».
«Газпром» готов «хоть завтра» поставлять газ по «Северному потоку».
Последняя нитка «Северного потока» находится под американскими санкциями, решение о запуске — это «вопрос суверенитета» ФРГ.
Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» 25−28 млрд кубометров газа в год: «Это 25, а при увеличении объема может до 28 миллиардов кубических метров в год подавать».
Партнеры хотели бы возобновить поставки по «Северному потоку», но есть указание Брюсселя и Берлина его не покупать: «Контракт действующий. И не исполняет контракт не “Газпром”. “Газпром” готов. Немецкий партнер не берет, потому что есть указание из Брюсселя и из Берлина — не брать. Запрет. Вот и все».
Контакты с Западом.
Россия никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза, но они не хотят звонить и приезжать: «Достаточно им снять трубку, позвонить. Хотят приехать, пускай приезжают. Они же не хотят».
Ситуация с урегулированием в Европе «должна созреть», дело «как раз к этому идет»: «Если есть желание у европейцев с нами работать, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером, и вместе с нами ищут варианты решения пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому».
«Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются».
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обогнала по популярности другие политические силы ФРГ, потому что «лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не бояться об этом заявить»: «И готовы за это бороться».
Россия будет работать со всеми политическими силами ФРГ, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения между двумя странами: «Россия будет работать со всеми политическими силами ФРГ, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения между двумя странами».
Запугивание населения Европы.
Часть населения европейских стран верит в якобы планы нападения России на Европу, что «просто нелепо». «Было бы смешно, если бы не было так грустно».
Каждый на Западе, кто задумывается о возможности нападения РФ на страны НАТО, «каждый, кто вот думает об этом, должен себе задать вопрос: зачем? Нам зачем это нужно?».
Звучащие в Европе заявления о некоей «русской угрозе» — это не просто бред, а «сознательная провокация», чтобы «создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».
Все обвинения Европы в адрес России остаются в формате highly likely, никаких подтверждений им нет: «Где хоть один факт? Нет ни одного».
Международные организации.
«Мне бы очень хотелось, чтобы когда-то в исторической перспективе и все эти технические стандарты, логистика и прочее-прочее-прочее, на огромное количество всяких, на первый взгляд, формальных, но очень важных для развития экономики моментов, чтобы они и у Евросоюза, и у ЕАЭС совпадали. И тогда это было бы реально большое, огромное экономическое пространство, как когда-то де Голль говорил, вот от Лиссабона до Урала, он говорил, но на самом деле до Владивостока».
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) задумывалась как площадка для решения приграничных вопросов, но превратилась в значимую силу: «Вот сейчас это уже серьезное объединение, на самом деле».
Межгосударственное объединение БРИКС изначально зародилось в Санкт-Петербурге, во время встречи России, Китая и Индии на высшем уровне: «И мы нашли о чем говорить, нашли тему, по которой можно договариваться. И договаривались».
Курс Армении.
Дальнейшее формирование рынков и система регулирования в рамках ЕАЭС будут зависеть от выбора Армении относительно ее будущего политического курса: «Мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться. От этого зависит организация рынков и форм регулирования внутри ЕАЭС».
У России к Армении «лишь одна просьба» — провести референдум по вопросу возможного присоединения к ЕС «как можно быстрее».
Текущий внешнеполитический курс Еревана, ориентированный на западные стандарты, не удивляет, в нем нет ничего «сверхъестественного».
Россия, по просьбе Армении, когда-то настаивала на включение страны в ЕАЭС, хотя «по ряду параметров состояние экономики Армения не очень вписана в общую картину».
Страны СНГ.
Отношения России и Казахстана «развиваются очень успешно, “по восходящей”, при этом между сторонами сохраняются и острые дискуссии по большинству числу вопросов в самых разных отраслях, “это касается и финансовых взаимоотношений, и отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов”.
Россия и Казахстан связаны многовековой историей, и это дает обеим странам серьезные преимущества в развитии двусторонних отношений в самых разных областях, начиная от гуманитарной сферы и заканчивая освоением ресурсов.
Отношения России и Азербайджана были и остаются очень хорошими и добрыми: «У нас добрые отношения с Азербайджаном всегда были и есть такие».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вкладывает много сил в наполнение «конкретным содержанием» договора о стратегическом взаимодействии с Россией.
Россия благодарна Алиеву за помощь в направлении гуманитарной помощи Ирану: «Надо сказать, что азербайджанская сторона много и эффективно в этом смысле поработала, мгновенно реагировала на все наши просьбы, и это очень важно для того, чтобы ситуацию по этому направлению смягчить».
Долгосрочные отношения с Китаем.
Россия не совершала «никаких разворотов» в сторону Азии, поскольку ее внешняя политика и взаимодействие с Китаем базируются на долгосрочных соглашениях: «В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят, что Россия сделала разворот в сторону Азии, она поменяла свою политику. Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала».
Россия и Китай — «естественные союзники и партнеры»: «Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Соседей не выбирают. Исторически так сложилось. У нас на протяжении веков в ходе взаимодействия выработалась определенная система принципов наших отношений. Не вчера, не сегодня, не пять лет назад, а на протяжении столетий вырабатывались принципы наших отношений».
Россия и Китай всегда развивали военное сотрудничество, и это взаимодействие продолжается: «Мы всегда сотрудничали, не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной области. И продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше. Ничего нового в этом смысле не произошло».
Москва и Пекин обсуждают новые проекты в сфере военных технологий, однако эти планы не связаны с текущими событиями, «в том числе и на украинском направлении, или даже на Ближнем Востоке»: «Это просто традиция наших отношений и в военной, и военно-технической [сфере]. Мы думаем вместе над какими-то разработками в этой сфере».
Москва и Пекин дружат «не против кого-то, а в интересах друг друга».
У президента сложились без преувеличения доверительные отношения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином: «Он ко мне обращается “мой старый друг”, и я так говорю. Но это не преувеличение, это не фигура речи. У нас сложились доверительные отношения».
Россия и Китай «скоро порадуют» мировую энергетику новыми договоренностями.
Такого опыта по системам противовоздушной обороны, как у России, нет нигде. Москва готова делиться им с Китаем и Индией: «И мы делимся. Работа по всем этим направлениям идет».
Сотрудничество с Индией.
Есть уверенность, что объем двустороннего товарооборота между Россией и Индией в ближайшее время достигнет $100 млрд: «У нас много совместной работы. Мы уверены, что в ближайшие годы мы выйдем на $100 млрд [по объемам] товарооборота. Сейчас будет около 60, 58 млрд [долларов товарооборот]».
Россия ожидает решений по новым площадкам в рамках строящейся РФ АЭС «Куданкулам» в Индии: «Здесь не только наши планы в области энергетики, в том числе атомной энергетики — “Куданкулам” строится, работает. И новые площадки, мы ожидаем, будут решения [по ним]».
США пытаются оказывать давление на Индию, в том числе в некоторых аспектах отношений с Россией, однако давить на премьер-министра страны Нарендру Моди бесполезно: «Мне кажется, все уже давно поняли, что давить, например, на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с 1,5 млрд населения, бесполезно».
Российский истребитель пятого поколения Су-57 — лучший в мире, Россия готова работать вместе с Индией по этой машине: «Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений».
Конфликт на Ближнем Востоке.
Фундаментальным решением конфликта на Ближнем Востоке может быть только «создание полноценного Палестинского государства».
Иран — дружественная для России страна, «у нас добрые отношения, доверительные».
Иранский народ своей «сплоченностью и готовностью к борьбе» доказал, что его мнение, безусловно, должно учитываться при разрешении кризиса в ближневосточном регионе.
Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а РФ рассчитывает «вдолгую». «В данном случае наш интерес заключается в том, чтобы конфликт был прекращен и как можно быстрее».
Российская сторона обращала особое внимание и призывала иранских коллег в Рамадан «воздержаться от каких бы то ни было военных действий в отношении других исламских государств».
Отношения с Кубой.
Россия и США контактировали по кубинскому вопросу: «Вы спросили: “Были ли у нас контакты с американской администрацией по кубинскому вопросу?” Были. Я не хотел бы дальше комментировать».
«Куба — дружественная нам страна. На протяжении десятилетий традиционно складывались отношения. Администрация США знает об этом».
Новый президентский срок.
Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году на новый президентский срок, но говорить об этом «совсем рано».
«Только Господь знает, хватит нам здоровья: и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и, тем более, решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим».
Восстановление популяции хищников.
Российская сторона очень благодарна Таджикистану за переданных ей снежных барсов: «Что касается тигров, это естественное дело, мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям».
Многое продолжает делаться и для восстановления других популяций больших кошек, и Россия готова со своей стороны также оказывать в этом помощь своим друзьям: «Крупнее нет, дальневосточные тигры самые крупные. Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане. И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям из Казахстана, мы, конечно, будем это делать».