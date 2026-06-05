Путин: Россия предоставит Узбекистану льготный экспортный кредит

«Важно, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Это включает обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, сервисному и техническому обслуживанию, по обращению с отработавшим ядерным материалам», — заявил российский лидер во время церемонии начала строительства АЭС, в которой он принял участие по видеосвязи.