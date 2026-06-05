В России усилили меры профилактики уклонения от службы в армии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Закон об основах системы профилактики правонарушений в РФ дополнен вступившими в силу новыми пунктами, направленными на предупреждение и пресечение уклонения от службы в армии, а также на борьбу с искажением исторической правды.
Соответствующие поправки были внесены в закон № 162-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» и вступили в силу с 5 июня. Представители органов власти смогут проводить с нарушителями профилактические беседы, объявлять предостережения, а также ставить на профилактический учет.
Законопроект был внесен в январе группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Ранее Пискарев отмечал, что спецслужбы недружественных стран не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение. По его словам, совершенствование системы профилактики правонарушений позволит повысить эффективность мер по защите национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей.
В том числе это поможет пресекать деструктивную пропаганду, направленную на уклонение от защиты Отечества, отмечал депутат.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что законопроект позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории. В России с 2016 года проводят профилактику правонарушений по 16 направлениям, в числе которых противодействие коррупции, незаконной миграции, безнадзорности, незаконному обороту наркотиков, нарушениям в области экологии, пожарной безопасности и другим.