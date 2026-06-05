«Это превратилось в диктат»: Кэндис Оуэнс — об американских СМИ, о выборах в США и поездке в Россию

— Просто жила — и всё. Так что когда они обо мне лгут, принять это мне очень просто. Понимаете? Ведь каждая статья, которую обо мне пишут, — это вымысел. Я даже, честно говоря, не реагирую. Когда они задают вопросы, я теперь всегда реагирую с юмором или над ними подшучиваю. Не воспринимаю их достаточно серьёзно, чтобы удостаивать ответом хоть половину из того, что они говорят. И это прекрасное состояние. Как мультфильм смотришь. «Пишите, — говорю, — сколько душе угодно. Воспринимайте это как упражнение в художественной прозе. Потому что правда вам, ребята, не интересна». Ведь достаточно было просто написать: «Кэндис едет с семьёй отдыхать в Россию. Пока она будет там находиться, она выступит на ПМЭФ на тему семьи». А они этого сделать не могут. Каждый раз не удаётся. У них уже появилось что-то вроде мифологии на тему того, что «это всё Россия»! Хотя на прошлой неделе говорили, что меня финансирует Иран, а неделей ранее — что Катар.