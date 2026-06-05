В Индии заблокировали «Тараканью народную партию» за «саботаж под видом сатиры»

«Тараканья народная партия» (CJP) была заблокирована за занятие «саботажем под видом сатиры», заявил в интервью RT спикер правящей партии Индии Джайвир Шергилл.
Видео публикует Telegram-канал RT.
По его словам, большинство подписчиков CJP в социальных сетях — это аккаунты 2021 года, которые впоследствии сменили имена.
Он также выразил сомнение в подлинности аудитории.
«Есть сведения (и время покажет), что большинство последователей были из Пакистана, из других стран, 90% плюс», — добавил Шергилл.
Ранее Шергилл в интервью RT заявил, что Запад ещё не осознал конец эпохи глобальной гегемонии и того, что мир движется вперёд.