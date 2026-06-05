Вступил в силу закон, позволяющий привлекать ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Согласно закону, речь идет о преследовании со стороны иностранных судов, наделенных полномочиями без участия России или со стороны международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Также по решению президента РФ госорганы смогут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.