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Вступил в силу закон, позволяющий привлекать ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 25 мая.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Закон, который разрешает привлекать российскую армию для защиты граждан страны в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, вступил в силу 5 июня.

Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 25 мая.

Согласно закону, речь идет о преследовании со стороны иностранных судов, наделенных полномочиями без участия России или со стороны международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Также по решению президента РФ госорганы смогут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.

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