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Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ

Ереван примет решение о выходе, когда придет время, отметил премьер-министр страны.

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении.

В ходе дебатов член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян спросил у Пашиняна, что значит «заморозка участия» в ОДКБ и почему все еще не принято решение о выходе из организации.

«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем. Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал он.

В сентябре 2024 года Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация создала угрозы для суверенитета республики. В октябре 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. В декабре того же года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.

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