Постпредство РФ: последние шаги США в отношении Кубы заметно ухудшили ситуацию

«Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией на Кубе, которая продолжает ухудшаться, а также недавними действиями Вашингтона, в том числе рестрикциями на поставки топлива, а также экономическими и финансовыми ограничения, которые значительно усугубили и без того хрупкую ситуацию, оказав беспрецедентное давление на весь кубинский народ», — сказал он в четверг на брифинге по гуманитарной ситуации на Кубе, организованном для стран — членов всемирной организации.