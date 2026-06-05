Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство РФ: последние шаги США в отношении Кубы заметно ухудшили ситуацию

Речь идет об ограничительных мерах, в том числе на поставки топлива, отметил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры американских властей в отношении Кубы, в том числе ограничения на поставки топлива, заметно усугубили и без того хрупкую ситуацию на острове. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

«Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией на Кубе, которая продолжает ухудшаться, а также недавними действиями Вашингтона, в том числе рестрикциями на поставки топлива, а также экономическими и финансовыми ограничения, которые значительно усугубили и без того хрупкую ситуацию, оказав беспрецедентное давление на весь кубинский народ», — сказал он в четверг на брифинге по гуманитарной ситуации на Кубе, организованном для стран — членов всемирной организации.

Российский дипломат отметил очевидность того, что «односторонние ограничительные меры оказывают прямое негативное влияние» на гуманитарную ситуацию. «Мы вновь подтверждаем нашу солидарность с кубинским народом и продолжим оказывать гуманитарную помощь нуждающимся», — добавил Чумаков.

С начала 2026 года ситуация на Кубе резко ухудшилась после того, как в конце января администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. В начале мая эти меры были усилены новым исполнительным указом Вашингтона, устанавливающим вторичные санкции в энергетическом секторе в отношении стран, которые намерены поставлять топливо в карибскую республику.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше