Постпредство РФ: последние шаги США в отношении Кубы заметно ухудшили ситуацию

«Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией на Кубе, которая продолжает ухудшаться, а также недавними действиями Вашингтона, в том числе рестрикциями на поставки топлива, а также экономическими и финансовыми ограничения, которые значительно усугубили и без того хрупкую ситуацию, оказав беспрецедентное давление на весь кубинский народ», — сказал он в четверг на брифинге по гуманитарной ситуации на Кубе, организованном для стран — членов всемирной организации.
Российский дипломат отметил очевидность того, что «односторонние ограничительные меры оказывают прямое негативное влияние» на гуманитарную ситуацию. «Мы вновь подтверждаем нашу солидарность с кубинским народом и продолжим оказывать гуманитарную помощь нуждающимся», — добавил Чумаков.
С начала 2026 года ситуация на Кубе резко ухудшилась после того, как в конце января администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. В начале мая эти меры были усилены новым исполнительным указом Вашингтона, устанавливающим вторичные санкции в энергетическом секторе в отношении стран, которые намерены поставлять топливо в карибскую республику.