Российские специалисты доставят в Конго тест-системы для диагностики Эболы

Специалисты Роспотребнадзора с 5 по 11 июня будут работать в Республике Конго, куда доставят тест-системы для диагностики лихорадки Эбола и другие расходные материалы, сообщила временный поверенный в делах России в ДРК Софья Ситникова.
Об этом Ситникова рассказала газете «Известия».
Она отметила, что в Браззавиль прибудут представители Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Они доставят конголезцам необходимые тест-системы для диагностики вируса Эбола и другие расходные материалы», — отметила дипломат.
В ходе поездки российские специалисты планируют обучить местных коллег, в том числе на базе мобильной лаборатории отечественного производства, переданной в феврале 2025 года.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.
1 июня Минздрав Демократической Республики Конго (ДРК) заявил, что число официально подтверждённых случаев заражения Эболой в стране достигло 282.