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Российские специалисты доставят в Конго тест-системы для диагностики Эболы

Специалисты Роспотребнадзора с 5 по 11 июня будут работать в Республике Конго, куда доставят тест-системы для диагностики лихорадки Эбола и другие расходные материалы, сообщила временный поверенный в делах России в ДРК Софья Ситникова.

Специалисты Роспотребнадзора с 5 по 11 июня будут работать в Республике Конго, куда доставят тест-системы для диагностики лихорадки Эбола и другие расходные материалы, сообщила временный поверенный в делах России в ДРК Софья Ситникова.

Об этом Ситникова рассказала газете «Известия».

Она отметила, что в Браззавиль прибудут представители Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Они доставят конголезцам необходимые тест-системы для диагностики вируса Эбола и другие расходные материалы», — отметила дипломат.

В ходе поездки российские специалисты планируют обучить местных коллег, в том числе на базе мобильной лаборатории отечественного производства, переданной в феврале 2025 года.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.

1 июня Минздрав Демократической Республики Конго (ДРК) заявил, что число официально подтверждённых случаев заражения Эболой в стране достигло 282.