Пашинян заявил о готовности Армении покинуть ОДКБ

«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем. Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал он.