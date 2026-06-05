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Пашинян заявил о готовности Армении покинуть ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и при необходимости примет решение о выходе из нее. Соответствующее заявление он сделал в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении.

Источник: AP 2024

В ходе дискуссии член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что подразумевается под «заморозкой участия» в ОДКБ и почему до сих пор не принято решение о выходе из организации.

«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем. Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал он.

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