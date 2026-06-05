Пашинян заявил о готовности Армении покинуть ОДКБ

В ходе дискуссии член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что подразумевается под «заморозкой участия» в ОДКБ и почему до сих пор не принято решение о выходе из организации.
«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем. Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал он.
Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.Читать дальше