Politico: США могут отменить поставку Tomahawk в Германию

Как уточнили источники Politico, Пентагон заморозил сделку, которая была заключена при бывшем президенте США Джо Байдене. Ведомство также проводит анализ возможного ответа со стороны России. Среди потенциальной реакции Москвы Пентагон допускает размещение дополнительных ракетных комплексов в Калининградской области и Белоруссии.