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Песков: Визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Президент России на данный момент не собирается в Майами.

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует визит на саммит G20, который пройдет на территории американского города Майами. Такой вопрос сейчас даже не прорабатывается. Об этом изданию «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет», — кратко ответил он на вопрос, идет ли сейчас работа над визитом Путина в Майами на G20.

Как писал KP.RU, Трамп ранее заявил, что обдумает участие РФ на саммите G20 в Майами. Саммит «Большой двадцатки» в 2026 году пройдет в США — это случится впервые за 20 лет.

Также Трамп заявил, что Казахстан и Узбекистан будут приглашены на саммит G20 в Майами как гости.

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