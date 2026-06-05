Песков: Визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует визит на саммит G20, который пройдет на территории американского города Майами. Такой вопрос сейчас даже не прорабатывается. Об этом изданию «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.