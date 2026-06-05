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Не хотят терять контроль над нацистами: Лавров откровенно назвал причину нежелания Европы урегулировать украинский конфликт

Лавров: Европа не хочет терять контроль над нацистским киевским режимом.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа не намерена терять рычаги влияния на нацистский киевский режим. Об этом министр сообщил «Известиям».

«Не будет Европа поддерживать никакое урегулирование, которое каким-то образом будет выводить из-под ее контроля нацистский режим Зеленского или кто там его может заменить в будущем», — рассказал глава российского МИД.

Как отметил Лавров, Европа стремится «если не полностью контролировать, то серьезно направлять» действия Вашингтона.

В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с предложением «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом киевского главаря. Песков добавил, что президенту РФ доложат об этом документе.

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