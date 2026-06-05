Песков: визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Визит президента России Владимира Путина в Соединённые Штаты на саммит G20 пока не прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом Песков сообщил в беседе с газетой «Известия».
На соответствующий вопрос он дал краткий ответ.
«Пока нет», — сказал пресс-секретарь президента.
Саммит G20 по инициативе американской стороны планируется провести в декабре 2026 года в Майами.
Ранее руководство Филиппин направило официальное приглашение Путину для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.