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Песков: визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Визит президента России Владимира Путина в Соединённые Штаты на саммит G20 пока не прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Визит президента России Владимира Путина в Соединённые Штаты на саммит G20 пока не прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом Песков сообщил в беседе с газетой «Известия».

На соответствующий вопрос он дал краткий ответ.

«Пока нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Саммит G20 по инициативе американской стороны планируется провести в декабре 2026 года в Майами.

Ранее руководство Филиппин направило официальное приглашение Путину для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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