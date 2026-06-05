Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уверен, что США и Индия заключат торговое соглашение

Американский лидер заявил, что он «отлично ладит» с премьер-министром республики Нарендрой Моди.

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон и Нью-Дели достигнут окончательных договоренностей по торговле.

«Мы придем к сделке. Поскольку мне очень нравится премьер-министр [Индии] Нарендра Моди, он мой добрый друг, мы отлично ладим. И мы заключим сделку», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Индия в течение многих лет наживалась на США. Они взимали с нас невероятные пошлины и сами ничего не платили», — также полагает президент США. «Мы ничего с них не взимали», — добавил он. «А теперь все наоборот. И мы зарабатываем много денег с Индией», — подчеркнул Трамп.

Нью-Дели и Вашингтон с февраля 2025 года продолжают переговоры о подписании полномасштабного торгового соглашения, которое предусматривает увеличение к 2030 году объема двусторонней торговли до $500 млрд. Индия добивается от США отмены или снижения тарифов на экспорт всей своей промышленной продукции, а также освобождения от высоких американских пошлин широкого спектра продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Республика выразила намерение увеличить в течение пяти лет закупки в США энергоносителей, самолетов и технологий.

К настоящему времени Индия и США завершили работу над первой частью торговой сделки. Содержащиеся в ней положения предполагалось преобразовать в юридический документ, который обе стороны планировали подписать в марте, но этого до сих пор не произошло. Ранее в этом месяце в индийской столице состоялись встречи переговорщиков двух стран. Они, как сообщили власти республики, подтвердили стремление заключить взаимовыгодное двустороннее торговое соглашение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше