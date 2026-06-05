Трамп уверен, что США и Индия заключат торговое соглашение

«Индия в течение многих лет наживалась на США. Они взимали с нас невероятные пошлины и сами ничего не платили», — также полагает президент США. «Мы ничего с них не взимали», — добавил он. «А теперь все наоборот. И мы зарабатываем много денег с Индией», — подчеркнул Трамп.