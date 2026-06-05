Трамп уверен, что США и Индия заключат торговое соглашение

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон и Нью-Дели достигнут окончательных договоренностей по торговле.
«Мы придем к сделке. Поскольку мне очень нравится премьер-министр [Индии] Нарендра Моди, он мой добрый друг, мы отлично ладим. И мы заключим сделку», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Индия в течение многих лет наживалась на США. Они взимали с нас невероятные пошлины и сами ничего не платили», — также полагает президент США. «Мы ничего с них не взимали», — добавил он. «А теперь все наоборот. И мы зарабатываем много денег с Индией», — подчеркнул Трамп.
Нью-Дели и Вашингтон с февраля 2025 года продолжают переговоры о подписании полномасштабного торгового соглашения, которое предусматривает увеличение к 2030 году объема двусторонней торговли до $500 млрд. Индия добивается от США отмены или снижения тарифов на экспорт всей своей промышленной продукции, а также освобождения от высоких американских пошлин широкого спектра продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Республика выразила намерение увеличить в течение пяти лет закупки в США энергоносителей, самолетов и технологий.
К настоящему времени Индия и США завершили работу над первой частью торговой сделки. Содержащиеся в ней положения предполагалось преобразовать в юридический документ, который обе стороны планировали подписать в марте, но этого до сих пор не произошло. Ранее в этом месяце в индийской столице состоялись встречи переговорщиков двух стран. Они, как сообщили власти республики, подтвердили стремление заключить взаимовыгодное двустороннее торговое соглашение.