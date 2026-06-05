Экс-постпред Хойсген: претензии ФРГ на лидерство в Европе не находят поддержки

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Экс-постпред Германии при ООН, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что претензии ФРГ на лидерство в Европе, в том числе в военном плане, не находят поддержки в мире.
«Я думаю, что эти претензии на то, что мы должны взять на себя лидерство, в том числе и в военном отношении в вопросах обороноспособности Европы, воспринимаются далеко не так позитивно, как некоторые могут думать. Нельзя сказать, что весь мир или наши партнеры в Европе только и ждут, когда Германия возьмет на себя лидерство. Нам следовало бы заявить, что мы готовы делать это совместно с нашими партнерами и соседями», — заявил Хойсген в интервью журналу Der Spiegel.
При этом он утверждал, что сейчас необходимо «вернуть содержательную силу германо-французскому сотрудничеству». «На исходе президентского срока во Франции это сложно. Но в прошлые десятилетия Европа двигалась вперед только тогда, когда Германия и Франция работали в очень тесной связке. Нам нужно срочно к этому вернуться», — подчеркнул экс-постпред ФРГ при ООН.
Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) должен стать сильнейшей конвенциональной армией в Европе. Ранее министр обороны Борис Писториус представил стратегию развития Бундесвера, которая предполагает увеличение численности действующих военных с примерно 180 тыс. до 260 тыс. и резерва с 70 тыс. до минимум 200 тыс. к 2035 году. При этом в новой концепции развития германской армии Россия объявлена главной угрозой. В документе утверждается, что РФ «готовится к военному столкновению с НАТО».
Российская сторона неоднократно заявляла об опасности новой милитаризации Германии. Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать «главной военной силой Европы».