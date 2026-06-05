Экс-постпред Хойсген: претензии ФРГ на лидерство в Европе не находят поддержки

«Я думаю, что эти претензии на то, что мы должны взять на себя лидерство, в том числе и в военном отношении в вопросах обороноспособности Европы, воспринимаются далеко не так позитивно, как некоторые могут думать. Нельзя сказать, что весь мир или наши партнеры в Европе только и ждут, когда Германия возьмет на себя лидерство. Нам следовало бы заявить, что мы готовы делать это совместно с нашими партнерами и соседями», — заявил Хойсген в интервью журналу Der Spiegel.