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В МИД РФ оценили прогресс украинского урегулирования с момента саммита на Аляске

Лавров: Россия не видит прогресса по украинскому урегулированию после Аляски.

Источник: Комсомольская правда

Россия не наблюдает прогресса по украинскому урегулированию с момента саммита на Аляске. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию «Известия».

«15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло. И с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Вашингтон пока не нацелен закрепить достигнутые договорённости по Украине уже с участием Киева и убедить ЕС не мешать этому процессу. В то же время он подчеркнул, что Соединённые Штаты стали единственной страной, признавшей необходимость устранения первопричины украинского кризиса.

При этом Лавров откровенно назвал причину нежелания Европы урегулировать украинский конфликт. Министр указал, что ЕС не хочет терять контроль над нацистским киевским режимом.

Накануне Дональд Трамп высказал мнение, что Россия и Украина договорятся об урегулировании кризиса путем компромисса.

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