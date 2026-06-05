В МИД РФ оценили прогресс украинского урегулирования с момента саммита на Аляске

Министр отметил, что Вашингтон пока не нацелен закрепить достигнутые договорённости по Украине уже с участием Киева и убедить ЕС не мешать этому процессу. В то же время он подчеркнул, что Соединённые Штаты стали единственной страной, признавшей необходимость устранения первопричины украинского кризиса.