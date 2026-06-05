СВР рассказала, как румынские оккупанты устроили геноцид в Одессе

Владимир Молодцов под именем Павла Бадаева организовал мощный очаг сопротивления оккупантам в Одессе и ее окрестностях. При резидентуре Молодцова были созданы два партизанских отряда. В условиях жесткого противодействия со стороны германских и румынских спецслужб были проведены успешные операции против захватчиков. Но в начале февраля 1942 года Молодцова в результате предательства схватила румынская контрразведка. Его подвергли жестоким пыткам, но не сломили. После оглашения смертного приговора 29 мая 1942 года Молодцову предложили написать прошение о помиловании, на что он ответил: «Мы на своей земле, и у врагов пощады просить не будем». Считается, что Молодцова расстреляли 12 июля 1942-го в районе еврейского кладбища Одессы.