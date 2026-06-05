В Раде объяснил смысл письма Зеленского Путину

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину является еще одной картой агонии, которую достали из пустых рукавов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране, а качестве вариантов предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
«Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Ранее президент РФ на полях ПМЭФ заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными представителями.