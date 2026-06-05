В Раде объяснил смысл письма Зеленского Путину

Ранее президент РФ на полях ПМЭФ заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными представителями.