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В Курской области при обстреле ВСУ погиб пенсионер

В Курской области при попадании снаряда ВСУ в жилой дом погиб пенсионер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате попадания вражеского снаряда в частный дом в Курской области, сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор Александр Хинштейн.

Как уточнил глава региона, трагедия произошла в деревне Лещиновка Глушковского района. Погибший — 68-летний пенсионер.

ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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