Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если «будет нужно»

В последнее время Ереван предпринял целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС. Замглавы МИД Михаил Галузин заявлял, что Запад также подтолкнул Ереван к заморозке участия в ОДКБ.