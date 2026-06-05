Pais: первый испанец с хантавирусом выписан из больницы

Ранее Министерство здравоохранения Испании утвердило протокол, разрешающий выписку выздоровевших пациентов с подтверждённым хантавирусом. Для этого необходимо, чтобы прошло не менее трёх дней без симптомов и были получены два отрицательных результата ПЦР с интервалом не менее 48 часов.