Pais: первый испанец с хантавирусом выписан из больницы

Первый из 13 испанцев, помещённых на карантин после вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, выздоровел и покинул военный госпиталь.
Об этом сообщает El País.
По данным издания, пациент проходил лечение в военном госпитале «Гомес Улья». Второй заразившийся пока остаётся в изоляционном отделении с небольшой температурой.
Ещё 11 испанцев, контактировавших с вирусом на борту лайнера, ожидают последний отрицательный ПЦР-тест. После этого, с субботы, они продолжат изоляцию уже дома.
Ранее Министерство здравоохранения Испании утвердило протокол, разрешающий выписку выздоровевших пациентов с подтверждённым хантавирусом. Для этого необходимо, чтобы прошло не менее трёх дней без симптомов и были получены два отрицательных результата ПЦР с интервалом не менее 48 часов.
26 мая Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан, находившихся на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.