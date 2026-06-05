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Pais: первый испанец с хантавирусом выписан из больницы

Первый из 13 испанцев, помещённых на карантин после вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, выздоровел и покинул военный госпиталь.

Первый из 13 испанцев, помещённых на карантин после вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, выздоровел и покинул военный госпиталь.

Об этом сообщает El País.

По данным издания, пациент проходил лечение в военном госпитале «Гомес Улья». Второй заразившийся пока остаётся в изоляционном отделении с небольшой температурой.

Ещё 11 испанцев, контактировавших с вирусом на борту лайнера, ожидают последний отрицательный ПЦР-тест. После этого, с субботы, они продолжат изоляцию уже дома.

Ранее Министерство здравоохранения Испании утвердило протокол, разрешающий выписку выздоровевших пациентов с подтверждённым хантавирусом. Для этого необходимо, чтобы прошло не менее трёх дней без симптомов и были получены два отрицательных результата ПЦР с интервалом не менее 48 часов.

26 мая Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан, находившихся на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.