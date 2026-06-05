Российская ПВО сбила за день 19 украинских БПЛА

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в четверг сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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