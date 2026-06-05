СМИ: в ЕС склоняются к отмене защиты для украинцев призывного возраста

БРЮССЕЛЬ, 5 июн — РИА Новости. В Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву, сообщает издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов.
По словам источников издания, наибольшую поддержку на встрече получило предложение об исключении из перечня программы военнообязанных украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.
Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются «безопасными».
Вместе с тем представители ряда европейских стран выступили против этой идеи, утверждая, что ни одна часть Украины не может считаться таковой.
По данным источников Euronews, Еврокомиссия может представить официальное предложение в ближайшие недели или, самое позднее, до ухода сотрудников в летний отпуск.
Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.