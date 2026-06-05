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СМИ: в ЕС склоняются к отмене защиты для украинцев призывного возраста

Euronews: в ЕС склоняются к отмене защиты для украинцев призывного возраста.

БРЮССЕЛЬ, 5 июн — РИА Новости. В Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву, сообщает издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов.

Вопрос обсуждался на прошедшей в четверг в Люксембурге встрече глав МВД стран ЕС, посвященной проблеме этого механизма.

По словам источников издания, наибольшую поддержку на встрече получило предложение об исключении из перечня программы военнообязанных украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются «безопасными».

Вместе с тем представители ряда европейских стран выступили против этой идеи, утверждая, что ни одна часть Украины не может считаться таковой.

По данным источников Euronews, Еврокомиссия может представить официальное предложение в ближайшие недели или, самое позднее, до ухода сотрудников в летний отпуск.

Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.

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