Депутат АдГ оценил кандидатуру Шредера как переговорщика от Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер является подходящим кандидатом для налаживания диалога между Европой и Россией, он понимает, насколько важно мирное сотрудничество, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Да, бывший канцлер Герхард Шредер — подходящий человек для этой роли. Он пользуется доказанным доверием со стороны России и понимает, насколько важно мирное сотрудничество. Сможет ли именно он сдвинуть этот процесс с мертвой точки, покажет время», — заявил Котре на полях ПМЭФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.