Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Политика»: ФРГ и Франция подготовили план интеграции Балкан и Молдавии в ЕС

План Берлина и Парижа предполагает предоставление этим странам доступа к внутреннему рынку Евросоюза на основе прогресса в переговорах и наделения их статусом наблюдателей на заседаниях различных европейских институтов, сообщила газета.

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Германия и Франция перед саммитом ЕС — Западные Балканы в Черногории подготовили неофициальный документ с предложением постепенной евроинтеграции балканских государств и Молдавии. Об этом сообщила сербская газета «Политика».

«Предстоящие саммиты, которые ЕС проведет на Западных Балканах 5 июня и с Молдавией 22 июня, представляют собой возможность, которую мы не должны упустить. Наша общая цель — сделать союз подлинно европейским. Чтобы воплотить это стремление в реальность и согласовать стимулы для новой динамики, необходимые для содействия текущему процессу интеграции, мы должны повысить его эффективность и обеспечить более быструю и глубокую интеграцию в ЕС на основе Копенгагенских критериев», — цитирует документ издание.

По данным газеты, план Берлина и Парижа предполагает предоставление упомянутым странам доступа к внутреннему рынку ЕС на основе прогресса в переговорах и наделения их статусом наблюдателей на заседаниях различных европейских институтов. Авторы документа утверждают, что постепенная интеграция «даст странам-кандидатам дополнительный импульс для проведения реформ».

В черногорском Тивате 5 июня пройдет саммит ЕС — Западные Балканы. Статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше