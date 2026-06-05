«Политика»: ФРГ и Франция подготовили план интеграции Балкан и Молдавии в ЕС

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Германия и Франция перед саммитом ЕС — Западные Балканы в Черногории подготовили неофициальный документ с предложением постепенной евроинтеграции балканских государств и Молдавии. Об этом сообщила сербская газета «Политика».
«Предстоящие саммиты, которые ЕС проведет на Западных Балканах 5 июня и с Молдавией 22 июня, представляют собой возможность, которую мы не должны упустить. Наша общая цель — сделать союз подлинно европейским. Чтобы воплотить это стремление в реальность и согласовать стимулы для новой динамики, необходимые для содействия текущему процессу интеграции, мы должны повысить его эффективность и обеспечить более быструю и глубокую интеграцию в ЕС на основе Копенгагенских критериев», — цитирует документ издание.
По данным газеты, план Берлина и Парижа предполагает предоставление упомянутым странам доступа к внутреннему рынку ЕС на основе прогресса в переговорах и наделения их статусом наблюдателей на заседаниях различных европейских институтов. Авторы документа утверждают, что постепенная интеграция «даст странам-кандидатам дополнительный импульс для проведения реформ».
В черногорском Тивате 5 июня пройдет саммит ЕС — Западные Балканы. Статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.