«Политика»: ФРГ и Франция подготовили план интеграции Балкан и Молдавии в ЕС

«Предстоящие саммиты, которые ЕС проведет на Западных Балканах 5 июня и с Молдавией 22 июня, представляют собой возможность, которую мы не должны упустить. Наша общая цель — сделать союз подлинно европейским. Чтобы воплотить это стремление в реальность и согласовать стимулы для новой динамики, необходимые для содействия текущему процессу интеграции, мы должны повысить его эффективность и обеспечить более быструю и глубокую интеграцию в ЕС на основе Копенгагенских критериев», — цитирует документ издание.