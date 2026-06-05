В ДТП с грузовиком и «скорой» в Подмосковье пострадал человек

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Грузовик и автомобиль скорой медицинской помощи, предварительно, столкнулись на автодороге в Дмитровском округе Подмосковья, в результате ДТП пострадала фельдшер, сообщили в ГУМВД России по Московской области.
ДТП произошло вечером в четверг.
«На 49-м километре автодороги А-104 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и грузовой автомашины марки “Даф”. В результате ДТП пострадала фельдшер 2000 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.