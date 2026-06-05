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В МИД призвали Ереван ответить за свои слова: «Сами поставили вопрос ребром»

Лавров: Армения должна ответить за свои слова после закона о движении в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Армения сама «поставила вопрос ребром», приняв закон о движении в ЕС, и теперь должна «отвечать за слова». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с «Известиями».

«…Если такой закон есть, значит ты уже сам поставил вопрос ребром, но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу», — сказал Лавров.

Как отметил министр, сейчас Армения проверяется на прочность требованием ЕС сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом — «или-или, выбирайте». Глава МИД также сослался на предвыборное заявление Пашиняна о том, что тот «обязан предоставить альтернативу», а решать будет армянский народ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планы Армении одновременно состоять в ЕАЭС и вступать в ЕС являются беспрецедентной ситуацией.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин прокомментировал намерение Армении покинуть ЕАЭС и вступить в ЕС. Российский глава намекнул, что его не удивило такое решение.

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