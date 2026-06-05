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Лавров сравнил диалог с США по украинскому урегулированию с замкнутым кругом

Глава российского МИД напомнил о планах Запада по подавлению или расчленению РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского МИД Сергей Лавров сравнил диалог с США по украинскому урегулированию с хождением по замкнутому кругу. Такое определение он дал в интервью изданию «Известия».

«И последнее, что я хочу сказать в отношении посредничества, переговорщиков. [Госсекретарь США] Марко Рубио выступал в конгрессе и там он сказал, что США не могут быть посредниками, потому что они поддерживают Украину, в том числе поставками вооружений. Круг замкнулся, получается», — сказал Лавров.

Министр указал на то, что Запад давно вынашивал планы подавления или расчленения России. В то же время достижение целей спецоперации существенно укрепит позиции РФ на международной арене, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил, что Россия не наблюдает прогресса по украинскому урегулированию с момента саммита на Аляске.

При этом Лавров откровенно назвал причину нежелания Европы урегулировать украинский конфликт. Министр указал, что Европа не хочет терять контроль над нацистским киевским режимом.

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