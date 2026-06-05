Лавров сравнил диалог с США по украинскому урегулированию с замкнутым кругом

«И последнее, что я хочу сказать в отношении посредничества, переговорщиков. [Госсекретарь США] Марко Рубио выступал в конгрессе и там он сказал, что США не могут быть посредниками, потому что они поддерживают Украину, в том числе поставками вооружений. Круг замкнулся, получается», — сказал Лавров.