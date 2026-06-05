Лавров: Европа просто отменила историю с госпереворотом на Украине

«Нас обвиняют в том, что в 2014 году мы “аннексировали” Крым, а мы тогда, еще разговаривая с Европой, обращали их внимание на то, что этому предшествовал госпереворот. И путчисты сразу же на второй день объявили о своем намерении отменить статус русского языка, направили вооруженных боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма. И в ответ на это крымчане провели референдум. Эта часть истории европейцами отменена», — отметил министр.