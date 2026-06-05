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Лавров: Европа просто отменила историю с госпереворотом на Украине

Глава МИД РФ указал, что в глазах Европы конфликт начался с якобы «аннексии» Крыма Россией.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Европейцы просто отменили часть истории с госпереворотом на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нас обвиняют в том, что в 2014 году мы “аннексировали” Крым, а мы тогда, еще разговаривая с Европой, обращали их внимание на то, что этому предшествовал госпереворот. И путчисты сразу же на второй день объявили о своем намерении отменить статус русского языка, направили вооруженных боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма. И в ответ на это крымчане провели референдум. Эта часть истории европейцами отменена», — отметил министр.

Лавров указал, что в их глазах все началось с якобы «аннексии» Крыма Россией. «Точно так же, [по их мнению], не было никакого нападения на Южную Осетию, и Россия просто “оккупировала” часть Грузии, Абхазию и Южную Осетию. И они до сих пор из этого исходят», — добавил он.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер.

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