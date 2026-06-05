Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

В недавнем интервью Хантер признал, что был «деградировавшим крэковым наркоманом», но с 2019 года порвал с запрещенными веществами. Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Байден-старший перед уходом с поста помиловал отпрыска.