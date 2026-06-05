Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Глава США Дональд Трамп допустил, что страдавшего наркоманией сына его предшественника Хантера Байдена может ждать успех на предварительных выборах демократического кандидата для следующей президентской гонки.
«Думаю, у Хантера может хорошо получиться», — сказал Трамп журналистам в Белом доме о перспективах Байдена на праймериз.
Трамп заявил, что допускает подобное развитие событий на фоне поддержки у других возможных кандидатов от демократов.
Ранее Хантер Байден намекнул на готовность побороться за демократическую номинацию. Он не высказался об этом прямо, но прокомментировал возможность соперничества за высший пост с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом репликой «Погнали».
В недавнем интервью Хантер признал, что был «деградировавшим крэковым наркоманом», но с 2019 года порвал с запрещенными веществами. Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Байден-старший перед уходом с поста помиловал отпрыска.