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Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

Трамп: на фоне других демократов у сына Байдена есть шансы на выборах-2028.

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Глава США Дональд Трамп допустил, что страдавшего наркоманией сына его предшественника Хантера Байдена может ждать успех на предварительных выборах демократического кандидата для следующей президентской гонки.

«Думаю, у Хантера может хорошо получиться», — сказал Трамп журналистам в Белом доме о перспективах Байдена на праймериз.

Трамп заявил, что допускает подобное развитие событий на фоне поддержки у других возможных кандидатов от демократов.

Ранее Хантер Байден намекнул на готовность побороться за демократическую номинацию. Он не высказался об этом прямо, но прокомментировал возможность соперничества за высший пост с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом репликой «Погнали».

В недавнем интервью Хантер признал, что был «деградировавшим крэковым наркоманом», но с 2019 года порвал с запрещенными веществами. Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Байден-старший перед уходом с поста помиловал отпрыска.

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