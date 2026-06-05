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Депутат Котре: Шрёдер — подходящий кандидат для диалога Европы и России

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является подходящим кандидатом для налаживания диалога между Европой и Россией, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является подходящим кандидатом для налаживания диалога между Европой и Россией, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Об этом Котре сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, экс-канцлер пользуется доказанным доверием со стороны России и понимает важность мирного сотрудничества. Сможет ли он сдвинуть процесс с мёртвой точки, покажет время.

«Да, бывший канцлер Герхард Шрёдер — подходящий человек для этой роли», — заявил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика с Россией по вопросу Украины.

По его словам, в Европе была и положительная реакция на заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для переговоров с Москвой.

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