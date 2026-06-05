Экс-постпред Хойсген рассказал, из-за чего ФРГ провалила выборы в СБ ООН

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала новых непостоянных членов Совета Безопасности на двухлетний срок, ими стали Австрия, Киргизия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго, а также Зимбабве получили места без конкуренции в своих региональных группах, в то время как Австрия и Португалия обошли Германию в борьбе за два места от западноевропейской группы.