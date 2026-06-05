Экс-постпред Хойсген рассказал, из-за чего ФРГ провалила выборы в СБ ООН

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Экс-постпред Германии при ООН, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что провал заявки ФРГ на выборах непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН на период 2027—2028 годов можно объяснить двойными стандартами во внешней политике Германии.
«У многих сложилось впечатление, что Германия применяет двойные стандарты. Размывание международного права стоило нам доверия и голосов», — заявил Хойсген в интервью журналу Der Spiegel.
В качестве примера он назвал оценку правительством ФРГ действий Израиля на Ближнем Востоке. «Я не думаю, что безопасности Израиля пойдет на пользу, если он будет нарушать международное право, а Германия будет молчать об этом», — утверждал экс-постпред Германии при ООН.
Хойсген считает, что ФРГ следует «внимательнее прислушиваться к тем голосам из самого Израиля, которые говорят: именно из-за огромной исторической ответственности Германия должна гораздо активнее призывать израильское правительство соблюдать международное право». «Я считаю, что федеральному правительству ФРГ уже давно пора принципиально переосмыслить эту позицию», — резюмировал он.
Выборы в СБ и провал ФРГ.
3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала новых непостоянных членов Совета Безопасности на двухлетний срок, ими стали Австрия, Киргизия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго, а также Зимбабве получили места без конкуренции в своих региональных группах, в то время как Австрия и Португалия обошли Германию в борьбе за два места от западноевропейской группы.
Германия набрала всего 104 голоса. Для получения необходимого большинства в две трети голосов требовалась поддержка 127 делегатов Генассамблеи.
Для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и министра иностранных дел Йоханна Вадефуля этот провал также означает тяжелый удар по амбициям позиционировать Германию как более важного игрока на международной арене, чем в прошлые годы. Из-за ожидавшейся напряженной борьбы на финишной прямой Вадефуль пытался в Нью-Йорке лично переубедить сомневающиеся страны и избежать позора. Сделать этого не удалось.