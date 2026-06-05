Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефрейтор Жилин под непрекращающимся обстрелом эвакуировал раненых бойцов

В Минобороны подчеркнули, что благодаря самоотверженным действиям военнослужащего солдаты были спасены.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ефрейтор Александр Жилин эвакуировал двух раненых военнослужащих, несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны ВСУ. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

В составе эвакуационной группы он выдвинулся для эвакуации российских бойцов. «Несмотря на непрекращающийся минометный обстрел и угрозы атаки ударных БПЛА, Александр Жилин добрался до двух раненых боевых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь и поочередно эвакуировал их в безопасное место», — рассказали в военном ведомстве.

После Жилин доставил бойцов в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь. В ведомстве подчеркнули, что благодаря самоотверженным действиям ефрейтора военнослужащие были спасены.

В Минобороны также рассказали о младшем сержанте Иване Логунове, который разминировал путь для группы обеспечения. Во время движения в составе группы по доставке материально-технических средств на позиции вблизи линии боевого соприкосновения Логунов заметил самодельное взрывное устройство. В ходе осмотра местности он обнаружил еще несколько взрывных устройств, мешающих движению.

«Несмотря на угрозу вражеского артиллерийского обстрела и атак БПЛА, Иван, имея нужные навыки и умения, приступил к разминированию. Младший сержант Иван Логунов последовательно обследовал участок и обезвредил все СВУ, препятствующие движению, тем самым обеспечил безопасное продвижение группы обеспечения», — рассказали в министерстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше