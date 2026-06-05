Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на автобус в Енакиеве

Лантратова просит международные организации публично осудить атаки на гражданское население и дать оценку действиям украинских Вооружённых формирований. В частности, она предлагает признать террористический характер вылазок против мирных жителей на территории России. Среди приведённых примеров упоминается удар беспилотника по автобусу маршрута Москва — Симферополь.
Также в обращениях говорится об ударе по легковому автомобилю под Горловкой 25 мая, в результате которого погибла семья с двумя детьми. Ещё один случай произошёл 2 июня в ЛНР, где после атаки беспилотника на рейсовый автобус пострадали три человека.
Напомним, омбудсмен Яна Лантратова назвала удар по пассажирскому автобусу в Енакиево сознанным преступлением против гражданских лиц. Она подчеркнула, что жертвами нападения стали мирные люди, не угрожавшие нападавшим и не имевшие оружия. Среди пострадавших были обычные пассажиры, включая женщин, пожилых людей и семьи. Она заявила, что виновные будут наказаны, несмотря на попытки оправдать свои действия. Каждый такой случай получит правовую оценку, и сроки давности на подобные преступления не распространяются.
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