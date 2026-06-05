Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на автобус в Енакиеве

Напомним, омбудсмен Яна Лантратова назвала удар по пассажирскому автобусу в Енакиево сознанным преступлением против гражданских лиц. Она подчеркнула, что жертвами нападения стали мирные люди, не угрожавшие нападавшим и не имевшие оружия. Среди пострадавших были обычные пассажиры, включая женщин, пожилых людей и семьи. Она заявила, что виновные будут наказаны, несмотря на попытки оправдать свои действия. Каждый такой случай получит правовую оценку, и сроки давности на подобные преступления не распространяются.