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Лавров указал на русофобский подтекст втягивания Украины в Евросоюз

Лавров: Европа не скрывает русофобский подтекст втягивания Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Втягивание Украины в ЕС носит откровенно русофобский подтекст, причём в Европе не скрывают этого. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию «Известия».

Лавров обратил внимание на то, что Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в Евросоюз, после чего Киев сможет начать официальные переговоры о членстве в ЕС.

«Они хотят чуть ли не на этой или на следующей [неделе] начать эти переговорные процессы с украинцами, не обращая внимания на грубейшее нарушение Устава ООН и Конвенции о правах национальных меньшинств. То есть русофобский подтекст всего этого действия с втягиванием Украины в Евросоюз даже не скрывается», — сказал Лавров.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт после достижения с киевским режимом соглашений на уровне постпредов одобрил открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

В интервью Лавров затронул тему украинского урегулирования и сравнил диалог с США по этому вопросу с замкнутым кругом.

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