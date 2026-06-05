Лавров указал на русофобский подтекст втягивания Украины в Евросоюз

«Они хотят чуть ли не на этой или на следующей [неделе] начать эти переговорные процессы с украинцами, не обращая внимания на грубейшее нарушение Устава ООН и Конвенции о правах национальных меньшинств. То есть русофобский подтекст всего этого действия с втягиванием Украины в Евросоюз даже не скрывается», — сказал Лавров.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт после достижения с киевским режимом соглашений на уровне постпредов одобрил открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).
В интервью Лавров затронул тему украинского урегулирования и сравнил диалог с США по этому вопросу с замкнутым кругом.
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