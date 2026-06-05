Лавров указал на русофобский подтекст втягивания Украины в Евросоюз

«Они хотят чуть ли не на этой или на следующей [неделе] начать эти переговорные процессы с украинцами, не обращая внимания на грубейшее нарушение Устава ООН и Конвенции о правах национальных меньшинств. То есть русофобский подтекст всего этого действия с втягиванием Украины в Евросоюз даже не скрывается», — сказал Лавров.