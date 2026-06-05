Песков: Россия не идеализирует статус США в урегулировании конфликта на Украине

3 июня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что риск эскалации между Россией и Украиной сейчас выше, чем два года назад. Он добавил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается непоколебимым, а сохранение диалога с Москвой — необходимым условием «зрелой дипломатии». Господин Рубио также указал, что Соединенные Штаты не могут считаться беспристрастным посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку продают оружие Украине.