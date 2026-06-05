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Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР, заявил посол

Посол Озеров: Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Россия работает над улучшением механизма выдачи ее гражданства жителям Приднестровья с учетом большого спроса с их стороны, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.

«Мы сейчас прорабатываем комплекс мер для того, чтобы удовлетворить эти запросы… Я думаю, что в течение всего периода предоставления российского гражданства мы будем совершенствовать эту систему, улучшать наши возможности в этом плане для того, чтобы удовлетворить в максимально короткое время требования наших будущих граждан в Приднестровье», — сказал он на полях ПМЭФ.

Как отметил дипломат, интерес к российскому гражданству у жителей Приднестровья огромен, на его получение поступило уже более 36 тысяч заявок.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Население Приднестровья составляет около 455 тысяч 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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