В Госдуме предложили добавить в «белые списки» сайты малого бизнеса

«Там должны быть сервисы, связанные с огромным количеством наших российских предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. Например, все, что связано с питанием. Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн», — сказал Гусев.