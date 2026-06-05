В Госдуме предложили добавить в «белые списки» сайты малого бизнеса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил включать в «белые списки» интернет-ресурсы малого бизнеса, в том числе сайты небольших кафе, пекарен, служб доставки и других локальных сервисов.
«Там должны быть сервисы, связанные с огромным количеством наших российских предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. Например, все, что связано с питанием. Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн», — сказал Гусев.
Он отметил, что безопасность, ради которой вводятся «белые списки», важна, но подчеркнул, что включение в них малого бизнеса нужно не только предпринимателям, но и гражданам, которые регулярно пользуются локальными онлайн-сервисами. Кроме того, депутат напомнил, что ранее фракция «Справедливая Россия» выступила с предложением расширить представленность в «белых списках» медицинских приложений.
«Мы считаем, что в “белые списки” необходимо включить все медицинские сервисы. Это вопрос здоровья людей, здесь не может быть компромиссов», — отметил Гусев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.