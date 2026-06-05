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США ввели санкции против семьи Рауля Кастро и президента Кубы

Власти США внесли в санкционный список пять граждан Кубы, включая действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля и его супругу Лис Куэсту Перасу. Об этом сообщается в уведомлении американского Минфина.

Источник: Life.ru

Также под ограничения попали сын и внук бывшего главы республики Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис. Кроме того, в список включили Мануэля Анидо Куэсту — сына супруги кубинского лидера от первого брака.

Помимо физических лиц, санкции затронули и структуры. В перечень вошли Министерство Революционных вооружённых сил Кубы, Институт дружбы народов, комитеты в защиту революции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств сообщил, что у России были контакты с администрацией США по кубинскому вопросу. Детали он раскрывать не стал. Российский лидер подчеркнул, что Куба является дружественной России страной, и американская сторона об этом знает. Москва, по словам главы государства, продолжает поддерживать контакты с островным государством.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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