СМИ: экс-принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

Отмечается, что фотография была сделана возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре в декабре. Уточняется, что Эндрю был за рулем своего внедорожника Land Rover. Его сопровождал сотрудник службы безопасности. В машине также была замечена собака.