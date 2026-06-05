СМИ: экс-принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости. Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попавший в опалу из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейнтом, был замечен за рулем своей машины с крупным синяком на лице, сообщает газета Express.
«Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен сегодня за рулем с большим красным пятном на лице, похожим на синяк», — пишет издание, прилагая соответствующую фотографию.
Отмечается, что фотография была сделана возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре в декабре. Уточняется, что Эндрю был за рулем своего внедорожника Land Rover. Его сопровождал сотрудник службы безопасности. В машине также была замечена собака.
В начале мая полиция задержала мужичину, угрожавшего Эндрю возле поместья Сандрингем. Он поджидал Эндрю в своей машине недалеко от поместья, а затем направился к нему, выкрикивая оскорбления. Эндрю должен дать показания против нападавшего в ходе судебного процесса, который начнется в конце июля.
Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.