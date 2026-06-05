Лавров связал укрепление позиций России с достижением целей СВО

Ранее Сергей Лавров заявил, что боевые действия уже могли бы прекратиться, если бы США действительно продвигали договорённости, достигнутые на Аляске. По словам министра, тогда было сформировано чёткое понимание на основе конкретного предложения американской стороны. Однако, как считает Лавров, Вашингтон не стал по-настоящему развивать собственную инициативу. Он добавил, что при другом подходе стороны уже могли бы перейти к переговорам, а военная фаза конфликта завершилась бы.