Фельдшер пострадала при столкновении скорой с грузовиком в Подмосковье

Фельдшер получила травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком «Даф» на автодороге в Дмитровском округе.
Об этом сообщили в ГУМВД России по Московской области.
ДТП произошло вечером в четверг, 4 июня, на 49-м километре автодороги А-104. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовой автомобиль «Даф».
В результате аварии пострадала фельдшер 2000 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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