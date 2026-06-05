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Фельдшер пострадала при столкновении скорой с грузовиком в Подмосковье

Фельдшер получила травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком «Даф» на автодороге в Дмитровском округе.

Фельдшер получила травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком «Даф» на автодороге в Дмитровском округе.

Об этом сообщили в ГУМВД России по Московской области.

ДТП произошло вечером в четверг, 4 июня, на 49-м километре автодороги А-104. По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовой автомобиль «Даф».

В результате аварии пострадала фельдшер 2000 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Пермском крае на трассе столкнулись фура и микроавтобус, три человека погибли.