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Пушилин: международное право растоптано, а Зеленского спонсирует вся Европа

Украинский режим действует методом террора, заявил глава ДНР.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Запад растоптал международное право и спонсирует терроризм Владимира Зеленского против мирного населения России. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сейчас украинский режим действует методом террора, и такие возможности у него есть за счет помощи ряда европейских стран и США, если говорим мы про [спутниковую систему] Starlink. К сожалению, здесь в целом мир поменялся. Сейчас мир перевернулся настолько, что Зеленский — откровенный террорист, его спонсоры, те, кто помогает ему, тоже являются соучастниками. Нужно все-таки достаточно прагматично к этому относиться, рассчитывать на какое-то благоразумие, рассчитывать на какие-то международные нормы и правила не приходится. Правила стерты, международное право растоптано», — сказал он.

Пушилин отметил, что ранее мировые спецслужбы сообща боролись противостояли терроризму, порицали его на международных площадках, а теперь западные страны его поддерживают и спонсируют. «Сейчас мы можем рассчитывать только на свои силы, на свои возможности по защите наших объектов, критической инфраструктуры, наших тылов. Вот сейчас такие меры по защите выстраиваются в режиме реального времени», — подчеркнул глава ДНР.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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