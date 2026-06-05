Пушилин: международное право растоптано, а Зеленского спонсирует вся Европа

«Сейчас украинский режим действует методом террора, и такие возможности у него есть за счет помощи ряда европейских стран и США, если говорим мы про [спутниковую систему] Starlink. К сожалению, здесь в целом мир поменялся. Сейчас мир перевернулся настолько, что Зеленский — откровенный террорист, его спонсоры, те, кто помогает ему, тоже являются соучастниками. Нужно все-таки достаточно прагматично к этому относиться, рассчитывать на какое-то благоразумие, рассчитывать на какие-то международные нормы и правила не приходится. Правила стерты, международное право растоптано», — сказал он.